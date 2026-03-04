Atraco a librecambista cerca de La Ramada alarma a comerciantes

Un violento atraco quedó registrado por cámaras de vigilancia en inmediaciones del antiguo mercado La Ramada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió en la calle Chané, a pocos metros del primer anillo, donde un librecambista fue interceptado y despojado de aproximadamente 20 mil dólares.

Un día después del suceso, llegamos hasta el lugar del hecho, donde los comerciantes aseguraron que la inseguridad es constante y que tanto de día como de noche están expuestos a robos y asaltos.

“Inseguros nos sentimos, jóvenes. Ni de día ni de noche se puede estar tranquilo”, manifestó una comerciante del sector, quien además señaló que, si bien existe presencia eventual de la Policía y de gendarmes municipales, no es suficiente para frenar los hechos delictivos.

Según los testimonios, los gendarmes municipales permanecen en la zona hasta las 22:00, mientras que los patrullajes policiales son esporádicos. Los vendedores indicaron que deben estar atentos constantemente y cuidarse entre ellos ante el temor de nuevos atracos.

El asalto al librecambista, que presuntamente ocurrió en un baño cercano, generó alarma entre los comerciantes, quienes piden mayor presencia policial permanente y operativos de control más rigurosos para garantizar la seguridad en uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.

