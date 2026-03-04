Más que un sembradío: Desmantelan laboratorio con sistemas de frío y centrifugado en Cochabamba

En lo que se considera uno de los golpes más contundentes al narcotráfico en la región, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) desmanteló un megacultivo de marihuana de tres hectáreas en la comunidad de Mojo Kasa, departamento de Cochabamba. El operativo, que contó con la cobertura exclusiva de Red Uno, dejó al descubierto una infraestructura logística sin precedentes en la zona.

Un "maizal" de 70 toneladas

Las plantaciones, que alcanzaban entre los 3 y 4 metros de altura, estaban estratégicamente camufladas entre sembradíos de maíz para evitar ser detectadas por los comunarios y las autoridades. Según el Cnel. Erwin Cristian Montaño, director de la FELCN, la densidad del cultivo llegaba a las cuatro plantas por metro cuadrado, sumando un total aproximado de 70 toneladas de la sustancia en estado natural.

"Hemos encontrado estas plantaciones en medio de plantas de maíz para despistar, pero el trabajo de inteligencia permitió un resultado exitoso", afirmó Montaño.

¿Industrialización del hachís?

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de dos viviendas de adobe que funcionaban como centros de acopio y laboratorios de refinamiento. En su interior, la policía encontró:

11 lavadoras: Utilizadas para el centrifugado de la planta y la extracción de resina.

4 conservadoras de gran tamaño y frigoríficos: Donde se almacenaba una sustancia que dio positivo a resina de marihuana.

3 tanques de agua y una moledora: Parte del sistema para procesar la droga a gran escala.

La FELCN investiga si este equipamiento era utilizado específicamente para la producción de hachís, una variante mucho más potente y costosa de la marihuana, debido a la presencia de cámaras de frío y sistemas de separación de resina.

Logística y destrucción en el lugar

Debido a la accidentada topografía y la imposibilidad de trasladar la maquinaria pesada y las toneladas de droga, las autoridades procedieron a la incineración total de la plantación y la destrucción de la infraestructura logística (lavadoras, tanques y frigoríficos) en el mismo lugar del hallazgo. Al momento del allanamiento, las viviendas estaban vacías, por lo que se iniciaron investigaciones y entrevistas con los comunarios para dar con el propietario del predio.

El equipo de Red Uno acompañó a la patrulla antinarcóticos en un recorrido de 197 kilómetros desde Cochabamba. La misión enfrentó serios obstáculos naturales; los constantes derrumbes en la ruta obligaron a los efectivos y al equipo de prensa a realizar trabajos de limpieza manual con palas para abrir paso a las camionetas, culminando el trayecto final a pie por zonas de difícil acceso.

