¡Impactante! Así fue el derrumbe que cortó el tránsito en la carretera a los Valles cruceños

Advierten a los viajeros tomar las precauciones necesarias por lo inestable de la zona.

Naira Menacho

10/01/2026 21:53

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Un equipo de la Red Uno captó el momento preciso cuando un gran montículo de tierra se desplomó sobre la carretera entre Bermejo y La Angostura. La vía a los Valles cruceños quedó cortada, dejando a varios pasajeros varados.

El derrumbe se produjo a la vista de varios viajeros que se percataron de la caída de tierra y piedras en la carretera, pudiendo evitar desgracias y contratiempos.

 La carretera antigua a Cochabamba quedó intransitable y actualmente personal de ABC se encuentra trabajando en el lugar, por lo que advierten a los viajeros tomar las precauciones necesarias por lo inestable de la zona.

 

