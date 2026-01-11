¡Impactante! Así fue el derrumbe que cortó el tránsito en la carretera a los Valles cruceños

Un equipo de la Red Uno captó el momento preciso cuando un gran montículo de tierra se desplomó sobre la carretera entre Bermejo y La Angostura. La vía a los Valles cruceños quedó cortada, dejando a varios pasajeros varados.

El derrumbe se produjo a la vista de varios viajeros que se percataron de la caída de tierra y piedras en la carretera, pudiendo evitar desgracias y contratiempos.

La carretera antigua a Cochabamba quedó intransitable y actualmente personal de ABC se encuentra trabajando en el lugar, por lo que advierten a los viajeros tomar las precauciones necesarias por lo inestable de la zona.

