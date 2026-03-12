La búsqueda del pescador Emilio Camargo, de 40 años, continúa en la zona de Colpa Bélgica luego de que fuera arrastrado por la corriente del río Piraí. El hombre permanece desaparecido desde el martes y, tras dos días de intensas labores, aún no se ha encontrado ningún rastro.

Familiares, amigos y grupos de rescate mantienen el operativo a lo largo del río, recorriendo distintos sectores con la esperanza de hallarlo. Sin embargo, la falta de resultados aumenta la angustia de sus seres queridos, quienes piden reforzar las brigadas de búsqueda.

“Ya no aparece, ya ahora son tres jornadas de búsqueda y nada. Quisiera que lo pillen, aunque sea su cuerpo. Nada, pues no hay nada de esperanza”, expresó entre lágrimas Paulina Solano, madre del pescador desaparecido.

La mujer señaló que los rescatistas continúan trabajando en la zona baja del río, mientras que familiares se han dividido para buscar en diferentes sectores.

“Mis hijos están por ahí buscando. Uno se cruzó para el otro lado y el otro está por este lado del río”, relató.

Según los familiares, hasta el momento el operativo cuenta con apoyo de voluntarios y del grupo de rescate SAR, aunque consideran que el número de personas es insuficiente para cubrir todo el trayecto del río.

“Queremos un poco más de gente, que unos vayan por arriba y otros por abajo”, señaló un familiar, quien explicó que ellos mismos recorrieron largas distancias durante la jornada anterior.

Incluso, aseguraron haber extendido la búsqueda hasta la zona de Montero, iniciando el recorrido desde las tres de la madrugada y concluyéndolo cerca de las cuatro de la tarde.

Pese al esfuerzo, el resultado fue negativo.

“No hay rastro. Hemos buscado entre los gajos, las chispaderas, y no se ve nada, ni su ropa, ni nada”, lamentó el familiar.

Mientras continúa la emergencia en el río Piraí, la familia de Emilio Camargo pide mayor apoyo para intensificar el operativo y ampliar el radio de búsqueda con la esperanza de poder encontrarlo.

Mira la programación en Red Uno Play