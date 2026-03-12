¡Atención conductores! Ya hay fecha para el inicio del pago de compensaciones por daños del combustible

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que la próxima semana comenzará el pago de compensaciones para los conductores que reportaron daños en sus vehículos presuntamente vinculados a problemas con el combustible.

El presidente de la petrolera, Yussef Akly, explicó que se habilitó un sistema digital de registro a través de WhatsApp, mediante el cual los afectados pueden enviar fotografías, videos y documentos que respalden los daños reportados.

Miles de consultas y registros

Según datos de la estatal, más de 11.000 personas realizaron consultas sobre el proceso de compensación, mientras que alrededor de 4.000 conductores ya completaron su registro para acceder al resarcimiento económico.

Akly indicó que actualmente se trabaja en la habilitación de una cuenta especial desde la cual se realizarán los pagos, con el objetivo de agilizar los desembolsos una vez que se verifiquen los casos reportados.

Registro sigue habilitado

La petrolera también informó que el sistema de registro fue ampliado para que cualquier persona que considere haber sido afectada pueda inscribirse y presentar la documentación correspondiente.

Además, se mantiene coordinación con el sector del transporte para explicar el procedimiento y avanzar en el proceso de verificación de los daños reportados.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar un proceso transparente y ordenado para que los conductores afectados puedan recibir las compensaciones correspondientes.

