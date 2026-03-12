El planeta al límite: 2026 podría romper récords históricos de temperatura

El año 2026 podría convertirse en uno de los más calurosos jamás registrados, según advirtieron científicos de la Met Office del Reino Unido y la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con los expertos, el aumento de las temperaturas globales está estrechamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana, especialmente dióxido de carbono y metano.

“Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio”, explicó la ONU.

Por qué está aumentando la temperatura del planeta

Los científicos señalan que el incremento de la temperatura global está vinculado principalmente a actividades humanas como:

Transporte

Consumo de energía

Procesos industriales

Según el pronóstico de la Met Office, la temperatura media mundial en 2026 podría alcanzar 1,46 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), con un rango probable entre 1,34 °C y 1,58 °C.

Esta cifra se ubica muy cerca del récord histórico de 1,55 °C registrado en 2024, lo que refleja la tendencia creciente del calentamiento global.

Los especialistas advierten que superar el umbral de 1,5 °C representa un riesgo significativo de impactos ambientales severos.

Consecuencias del calentamiento global

Los expertos subrayan que cada fracción de grado adicional puede generar efectos importantes en el planeta.

Entre los impactos más probables se encuentran:

Olas de calor más intensas

Sequías prolongadas

Inundaciones más frecuentes

Alteraciones en ecosistemas y biodiversidad

Aunque algunos picos de temperatura pueden ser temporales, los científicos advierten que la tendencia general del calentamiento sigue siendo preocupante.

Urgencia de actuar

El pronóstico refuerza la necesidad de acelerar las políticas globales para reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia energías limpias.

Especialistas señalan que la cooperación internacional y el cumplimiento de acuerdos climáticos serán claves para frenar el avance del calentamiento global y reducir sus impactos en las próximas décadas.

Mira la programación en Red Uno Play