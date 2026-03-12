La competencia se pone intensa: esta noche habrá nuevos duelos en La Gran Batalla

La emoción continúa en el programa musical La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde las 16 sillas ya están ocupadas y la competencia promete una noche cargada de tensión y talento.

Tras varios días de presentaciones y selecciones, el escenario está listo para una nueva jornada de duelos, en la que los participantes deberán demostrar todo su potencial para mantenerse dentro del reality.

El primer duelo ya dejó un eliminado

La noche del miércoles se vivió el primer duelo oficial del programa, donde dos participantes se enfrentaron directamente en el escenario.

Tras la evaluación y la decisión final, uno de ellos perdió el enfrentamiento y quedó eliminado, marcando así la primera salida de la temporada.

Este momento elevó la intensidad de la competencia y dejó claro que cada presentación puede definir el futuro de los participantes.

Expectativa para el programa de esta noche

Con todas las sillas ocupadas y el nivel artístico cada vez más alto, los duelos prometen emociones fuertes en el escenario.

Los participantes buscarán defender su lugar frente al público y al jurado, mientras que quienes aspiren a ingresar deberán demostrar que tienen lo necesario para arrebatar una de las sillas.

La invitación está hecha para que el público no se pierda el programa de esta noche, donde la música, el talento y la competencia volverán a ser protagonistas en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play