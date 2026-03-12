El puente de Jorochito está a punto de colapsar y amenaza con aislar a comunidades productivas

La persistencia de las lluvias a nivel departamental ha colocado a la comunidad de Jorochito, ubicada en el kilómetro 45, ante una crisis de conectividad inminente. El puente principal que los vincula con el resto del departamento de Santa Cruz, presenta daños críticos y amenaza con desplomarse en cualquier momento.

Los residentes locales han manifestado su frustración ante la ineficacia de las intervenciones técnicas realizadas anteriormente en la zona.

"Hemos tenido una canalización con Searpi, pero no nos ha dado resultado; ahora necesitamos que vengan y nos den una solución porque cualquier rato se cae este puente", advirtió con urgencia uno de los comunarios afectados.

La preocupación se extiende más allá de la infraestructura vial, ya que el avance del agua está devorando terrenos productivos en las zonas altas. Según explican los vecinos, este paso es vital pues comunica a cuatro comunidades que dependen de él para trasladar su producción hacia los mercados urbanos.

"Son comunidades productivas, queremos que las autoridades vean esta emergencia que tenemos ahora", sentenciaron los pobladores, quienes temen quedar totalmente aislados si no hay una respuesta oficial. La situación es de alerta máxima, mientras el terreno continúa cediendo ante la fuerza del caudal.

