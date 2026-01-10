Bolivia atraviesa este sábado otra jornada de conflictos sociales, marcada por un aumento de los bloqueos de carreteras en rechazo al Decreto Supremo 5503. La situación está afectando de forma directa la circulación de camiones con carga.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este sábado 10 de enero se registran 56 puntos de bloqueo en diferentes rutas del país.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el municipio de Yapacaní, donde decenas de camiones permanecen varados desde hace varios días. La fila de camiones se extiende por kilómetros, en su mayoría transporta alimentos.

Entre la carga retenida hay soya, aceite y azúcar, con destino a Cochabamba, La Paz y el puerto de Arica. Los transportistas alertan que estos productos corren el riesgo de dañarse debido al tiempo que llevan detenidos.

Los choferes también señalaron que sus viáticos se están agotando y que no tienen una fecha clara para retomar el viaje. Esto ante el anuncio de que la medida de presión es de carácter indefinido.

En el lugar, se informó que se permite el paso de ambulancias y casos de emergencia, pero el tránsito de camiones continúa completamente restringido.





Mira la programación en Red Uno Play