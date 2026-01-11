“Tercer día que duermo en la terminal”: pasajeros varados en Cochabamba piden ayuda

“Es el tercer día que duermo en la terminal”. Con esa frase, una pasajera resume la situación que viven decenas de personas varadas en Cochabamba, debido a los múltiples puntos de bloqueo que mantienen cercado al departamento y obligaron a suspender las salidas de buses a nivel nacional.

Desde hace más de 24 horas, pasajeros permanecen en la terminal de buses, muchos durmiendo en bancas, pasillos y en las puertas, a la espera de que se restablezcan principalmente los viajes con destino a La Paz y otras regiones del país.

Varios de los afectados señalaron que ya no cuentan con recursos económicos para costear hospedajes y alimentación, por lo que piden que los bloqueos sean levantados lo antes posible.

“Estoy aquí desde el martes y he tenido que dormir en la terminal porque el bloqueo me ha sorprendido aquí”, relató una de las pasajeras afectadas.

Los viajeros indicaron además que algunos transportistas ofrecen pasajes sin garantizar la llegada al destino final, ya que los buses solo avanzan hasta los puntos de bloqueo, una alternativa que consideran poco conveniente y riesgosa.

Ante la incertidumbre, algunos pasajeros solicitan la habilitación de vuelos solidarios que les permitan continuar su viaje y reunirse con sus familias, mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Con el paso de las horas, la situación se torna más crítica, ya que muchos pasajeros se van quedando sin dinero incluso para alimentarse, lo que incrementa la preocupación entre quienes permanecen varados en la terminal.

Mira la programación en Red Uno Play