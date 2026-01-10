 Entre lágrimas, ministra de Salud pide a bloqueadores permitir paso de ambulancias

Con lágrimas en los ojos, la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, denunció que en varios puntos de bloqueo no se está permitiendo el paso de ambulancias ni el traslado de medicamentos.

Según la denuncia realizada por el personal médico, los bloqueadores señalaron que no dejarían pasar a las ambulancias, puesto que en ellas podrían estar trasladando agentes de la DEA.

La ministra de Salud indicó que varias personas que se encontraban atrapadas en los bloqueos no pudieron recibir atención médica ni recibir medicamento.

“No permitieron trasladar a los pacientes porque según ellos se encontraban en buenas condiciones”, señaló Flores.

Un caso que dio a conocer la ministra fue el de una madre y su hijo que necesitaban oxígeno y que el niño puede quedar con graves secuelas por no recibir la atención oportuna.

“Les imploro, piensen en sus hijos, en sus padres y sus hermanos y sus familiares; no hagan esos destrozos de vehículos y no agredan al personal de salud”, dijo la ministra con lágrimas en los ojos.

