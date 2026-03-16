Vecinos de Alto Irpavi claman ayuda tras riada y granizada

Una intensa lluvia acompañada de granizo provocó una riada que afectó viviendas en la urbanización Virgen de las Nieves, en Alto Irpavi, al sur de La Paz. El agua mezclada con hielo ingresó con fuerza a las casas, arrastró objetos y generó importantes daños materiales, por lo que los vecinos clamaron ayuda para evitar más deterioros en el sector.

Los vecinos señalaron que aún necesitan apoyo para retirar el hielo acumulado y reconstruir las estructuras dañadas.

“Necesitamos maquinaria. Entendemos que la alcaldía nos ha colaborado y que han venido los bomberos, pero todavía necesitamos ayuda para esta vivienda que es la más afectada”, reclamó una de las vecinas afectadas.

Vecinos relataron que la lluvia comenzó de forma leve, pero en pocos minutos se intensificó con una granizada que terminó inundando viviendas y calles.

En una de las viviendas más perjudicadas, la presión del agua y del granizo provocó que el muro del inmueble colapsara e inundara habitaciones del subsuelo.

Informe municipal

En ese sentido, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que la granizada registrada el domingo fue incluso más intensa que la ocurrida en 2002.

“La cantidad de granizo que ha caído es como si el año 2002 hubiera sido un balde y esta vez tres baldes en un poco tiempo”, afirmó.

La autoridad explicó que en algunos sectores el hielo llegó a acumularse hasta un metro de altura, lo que provocó el colapso de drenajes y el ingreso del agua a las viviendas.

Asimismo, Arias señaló que parte de los daños también se relaciona con la falta de mantenimiento de drenajes domiciliarios.

Rescate de afectados

Por su parte, el director departamental de Bomberos Antofagasta, coronel Javier Mendoza, informó que el personal de emergencia trabajó durante varias horas para atender la emergencia, confirmando que tres personas fueron rescatadas durante las labores de emergencia.

“Personal de bomberos trabajó desde la tarde hasta las tres de la mañana junto con la Policía para rescatar a tres personas y evaluar el riesgo estructural de la vivienda”, indicó.

Equipos municipales, bomberos y maquinaria pesada continúan trabajando en la zona para retirar el granizo acumulado y evaluar los daños en las viviendas afectadas.

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