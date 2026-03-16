Constructores advierten quiebra por falta de reajuste de precios

El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, Jaime Del Llano, advirtió este lunes que el sector de la construcción enfrenta una situación crítica debido a que aún no se aprobó el reajuste de precios comprometido por el Gobierno central.

El dirigente explicó que este ajuste debía haberse implementado en febrero como resultado de las mesas de trabajo sostenidas entre autoridades nacionales el sector a nivel nacional.

“Estamos exigiendo el reajuste de precios que debía haber sido aprobado en febrero de este año como compromiso de las reuniones de trabajo con el Gobierno central”, señaló.

Del Llano afirmó que la falta de esta medida coloca al sector en un escenario de alto riesgo financiero, ya que los costos de materiales y ejecución de obras aumentaron considerablemente.

“Básicamente el no poder aplicar este reajuste de precios representa una inminente quiebra para las empresas”, advirtió.

Según el representante del sector, la crisis podría afectar a miles de compañías constructoras y a una gran cantidad de trabajadores vinculados a esta actividad económica.

Motivo por el cual este lunes el sector decidió bloquear las avenidas principales del centro de la ciudad de La Paz con sus vehículos de alto tonelaje como medida de presión.

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