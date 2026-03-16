Constructores marcharán para exigir reajuste de precios en contratos de obras

Constructores de todo el país tienen previsto salir a las calles este lunes para exigir al Gobierno la emisión de un decreto supremo que permita el reajuste de precios en contratos vigentes, ante el incremento del costo de los materiales de construcción.

El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz (Cadeco), Jaime del Llano, explicó que el aumento en el precio de los insumos ha generado un encarecimiento de entre el 30% y 35% en las obras.

“Estamos trabajando a pérdida y es una inminente quiebra para las empresas constructoras que actualmente tienen contratos. Hoy estamos imposibilitados de comprar materiales porque han subido hasta el doble desde el momento en que firmamos los contratos inicialmente”, señaló.

El dirigente recordó que las empresas constructoras, al momento de firmar contratos, cuentan con un techo presupuestario que ahora se ha visto alterado por el incremento en los precios de los materiales.

Desde el sector también reclamaron al Gobierno atender con urgencia la situación. Según indicaron, en febrero se trabajó con autoridades del Ejecutivo un borrador final del decreto, el cual debía ser promulgado en marzo, algo que hasta ahora no ocurrió.

En Santa Cruz de la Sierra, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz advirtió, mediante un comunicado, que la escala de precios y la presión inflacionaria están poniendo en riesgo la sostenibilidad de las empresas del sector y miles de fuentes de trabajo.

Los constructores cruceños tienen previsto realizar una protesta este lunes al mediodía a los pies del Cristo Redentor de Santa Cruz.

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