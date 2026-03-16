Constructores protestan con “tractorazo” por reajuste de precios en Cochabamba

La protesta busca el reajuste de precios, un pedido que no fue atendido desde noviembre de 2025, pese a que ya habría sido consensuado con el equipo técnico del Gobierno y aún no se ha emitido el decreto supremo comprometido para actualizar los costos.
16/03/2026 9:42
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La Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba se movilizó este lunes en la ciudad de Cochabamba, con un “tractorazo” para exigir al Gobierno nacional la aprobación de un reajuste de precios en las obras públicas a través de un Decreto Supremo.
Desde el sector constructor advirtieron que el incremento en los precios de la mano de obra, materiales y combustible ha encarecido significativamente las obras ejecutadas para el Estado, lo que pone en riesgo la continuidad de varios proyectos.
A la movilización también se sumarán instituciones relacionadas con la industria de la construcción, entre ellas la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Colegio de Arquitectos de Bolivia, que respaldan la demanda de actualización de precios para garantizar la continuidad de las obras públicas.
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