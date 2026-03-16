A días de las elecciones, Segip de Cochabamba registra baja afluencia para tramitar cédulas

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, se registra una baja afluencia de personas que buscan tramitar su cédula de identidad en la oficina central del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en la ciudad de Cochabamba.

Durante un recorrido por las instalaciones ubicadas en la avenida Circunvalación de la zona norte de la ciudad, se verificó que pocas personas acudieron desde tempranas horas este lunes para realizar el trámite. Entre 15 y 18 ciudadanos aguardaban atención en el lugar.

La cédula de identidad es el requisito básico para poder emitir el voto en los comicios subnacionales. Sin embargo, según información difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los ciudadanos también podrán votar presentando su documento con hasta un año de vencimiento.

La atención en las oficinas del Segip se realiza de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00.

En la jornada electoral se elegirán autoridades subnacionales, entre ellas alcaldes y concejales municipales.

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