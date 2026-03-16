Protesta e intento de abandono marcan debate de candidatos a la Alcaldía de Cochabamba

El debate entre candidatos a la Alcaldía de Cochabamba, organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED), estuvo marcado por protestas y momentos de tensión debido a la ausencia del actual alcalde y postulante de APB Súmate, Manfred Reyes Villa.

Durante el inicio del encuentro, el candidato de Libre, Giovann Arzabe, solicitó al TED que se otorgue tiempo para que los postulantes presentes puedan formular preguntas dirigidas al candidato ausente.

“La persona ausente, que está en la comodidad de su hogar, por lo menos merece escuchar las preguntas de cada uno de los candidatos y analizarlas para responderlas por los medios de prensa”, afirmó.

La propuesta fue respaldada por varios candidatos. Sin embargo, ante la falta de una respuesta inmediata de las autoridades electorales, Arzabe intentó abandonar el debate.

En medio de la tensión, algunos participantes comenzaron a corear: “democracia, democracia”, mientras que el candidato de Soluciones con Todos Javier Bellot también trató de retirarse del evento.

Tras la polémica inicial, el debate continuó con la participación de los postulantes, quienes expusieron sus propuestas y cuestionamientos.

Propuestas

El candidato de la alianza Patria Ramón Daza Salamanca criticó la postura de Arzabe y señaló que se trata de una forma de hacer “política a la antigua”.

Además, presentó su visión de desarrollo para la ciudad, afirmando que busca convertir a Cochabamba en un municipio productivo y exportador.

En ese marco, indicó que existen 4.500 millones de dólares disponibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que gestionó el Gobierno nacional y que su propuesta contempla gestionar proyectos de agua y alcantarillado por 6 millones de dólares con miras al 2025 - 2031.

Otras intervenciones

Por su parte, el candidato del FRI, Jhon Mendoza, cuestionó la actual gestión municipal y la calificó como “la más corrupta”. Señaló que durante la administración del exalcalde José María Leyes se denunciaron hechos de corrupción por 13 millones de bolivianos, mientras que en la gestión actual solo en el dragado de la laguna Alalay se habrían comprometido 35 millones de bolivianos.

Mendoza también indicó que fue invitado por Leyes a trabajar en su momento, pero remarcó que los delitos “son personales” y que ahora decidió pasar del ámbito técnico al político para impulsar cambios.

Por su parte, la candidata de la alianza Unidos, Rocío Molina se definió como una “mujer valiente” y denunció ser víctima de persecución política tras la resolución del TED que determinó su inhabilitación. “Tenemos que tener convicción política”, expresó.

En tanto, el candidato de Nueva Generación Patriótica, José Carlos Sánchez Verazaín, calificó a Reyes Villa como un “monarca” y criticó su ausencia en el debate. “Es un monarca que se escapa del debate, no es la primera vez que lo hace”, sostuvo.

El debate se realizó en el marco del proceso rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo en el municipio de Cercado, con la participación de candidatos de distintas alianzas y partidos políticos, quienes presentaron sus propuestas para la gestión municipal.

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