"¡Ustedes nos copian!": Ricardo Cuevas arremete contra la "vieja política" y encara a Iván Arias por fondos perdidos

El bloque de preguntas y respuestas subió de tono cuando le tocó el turno a Ricardo Cuevas (MPS). El candidato más joven de este grupo utilizó su tiempo no solo para defender su plan turístico, sino para confrontar directamente a quienes llamó "representantes de la vieja política", asegurando que su sector, la juventud, está siendo maltratada y plagiada en este proceso electoral.

El "clon" de Miguel Roca y la defensa del turismo

El primer cruce fue con Miguel Roca (Somos La Paz). Cuando Roca le preguntó qué ofrecía de nuevo en turismo, Cuevas respondió con ironía: "Tú nos has copiado casi el mismo vehículo y el tema del orden. Lo único que haces es gritarnos y tratarnos mal a los jóvenes".

Cuevas explicó que su meta es triplicar los 1.700 millones de presupuesto municipal mediante la promoción anticipada de sitios como la Muela del Diablo y el Valle de las Ánimas, criticando que la gestión actual intenta "vender" la ciudad solo una semana antes de los eventos.

"No hay 60 millones en las calles": El careo con el Alcalde

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el alcalde y candidato Iván Arias le preguntó sobre una inversión de 60 millones de bolivianos en el macrodistrito San Antonio (de donde Cuevas fue dirigente).

La respuesta de Cuevas fue un ataque directo a la ejecución presupuestaria: "¿Dónde están esos 60 millones? Yo no los veo en las calles y los vecinos tampoco. Usted ha mantenido el paralelismo vecinal desde la época de Revilla, poniendo juntas al dedo para que los recursos no lleguen a los barrios", sentenció, cuestionando el informe oficial de gestión de Arias.

Guerra contra el "paralelismo" y la demagogia

Cuevas también tuvo palabras duras para otros oponentes:

A César Dockweiler (IH): Lo tildó de demagogo por proponer leyes para juntas vecinales cuando "su propia bancada de cinco concejales no ha podido hacer consenso ni con usted mismo".

A Luis Siles (UPC): Sobre el turismo de "mochileros", Cuevas aclaró que su plan es potenciar Hampaturi, Zongo y el camino del Choro (Kapaq Ñan) con meses de anticipación para lograr un "sold out" internacional y atraer visitantes de mayor poder adquisitivo.

A Raúl Daza (FRI): Respecto a la "tiranía" de los controles sociales, Cuevas prometió una norma municipal específica para acabar con el paralelismo gremial y de transporte que, según él, ha fomentado la actual alcaldía.

El "Norte" es el turismo para limpiar las calles

Finalmente, ante la pregunta de "Nemo" Rivero sobre el comercio informal, Cuevas fue tajante: el 85% de informalidad es por falta de inversión privada. "Al darle un norte a la ciudad con el turismo, la inversión privada llegará, se crearán empleos formales y las calles se irán limpiando solas", aseguró.

Concluyó su participación reivindicando su origen en San Antonio: "Es muy diferente mirar las cosas desde aquí arriba (señalando a los otros candidatos) que desde aquí abajo, con los vecinos".

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