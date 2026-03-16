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“Son datos erróneos, ese plan no lo hice yo”: Añez cuestiona la viabilidad de la propuesta económica de Quinteros

Añez señaló que, según el planteamiento presentado, cerca del 50% de la inversión prevista dependería de recursos provenientes del Gobierno central mediante un nuevo pacto fiscal, estimado en unos Bs 350 millones. En ese sentido, preguntó cómo se cumpliría el plan en caso de que ese acuerdo no se concrete.

Charles Muñoz Flores

16/03/2026 0:13

Añez cuestiona a Quinteros por financiamiento de su plan municipal. FOTO: RED UNO DIGITAL. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el candidato por la agrupación Primero Santa Cruz, Gary Añez, cuestionó al postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rafael Quinteros sobre la viabilidad financiera de su plan de gobierno municipal.

Añez señaló que, según el planteamiento presentado, cerca del 50% de la inversión prevista dependería de recursos provenientes del Gobierno central mediante un nuevo pacto fiscal, estimado en unos Bs 350 millones. En ese sentido, preguntó cómo se cumpliría el plan en caso de que ese acuerdo no se concrete.

“Candidato, el 50% de su inversión tendría que venir del Gobierno central con 350 millones del pacto fiscal. Si no se logra este nuevo pacto fiscal, ¿cómo piensa cumplir con su problema establecido en su plan?”, cuestionó Añez durante el intercambio.

En respuesta, Quinteros aseguró que su propuesta contempla generar nuevos ingresos para el municipio y no únicamente utilizar los recursos existentes.

“Planteo un salvaje financiero. No estoy hablando de gastarme lo poco que hay, estoy hablando de cómo traer recursos nuevos para la municipalidad”, afirmó.

El candidato explicó que una de sus iniciativas contempla la instalación de surtidores eléctricos, con los que, según dijo, se podrían generar más de Bs 500 millones en nuevos ingresos para el municipio. Asimismo, mencionó la posibilidad de industrializar la basura mediante acuerdos con empresas extranjeras.

“Estoy en avanzada con empresas mexicanas que en la primera quincena que Rafael Quinteros ingrese estas empresas entrarán a trabajar e industrializar la basura, lo que no nos costará ningún centavo”, sostuvo.

Añez volvió a cuestionar la consistencia de las cifras presentadas y planteó una aparente contradicción entre la propuesta de reducir impuestos y aumentar la recaudación. “Usted promete bajar 40% a propiedades verticales, hacer una amnistía tributaria y recaudar 200 millones más, además de esperar 350 millones del pacto fiscal. ¿Cómo se puede recaudar más haciendo rebajas a los impuestos?”, preguntó.

Ante ello, Quinteros respondió que esos datos corresponden a un plan elaborado por el partido que lo postuló y no a su propuesta personal. “Son datos erróneos, querido Gary. Ese plan no lo hice yo, lo hizo el PDC el último día que me inscribieron como candidato oficial por el PDC como alcalde, pero tengo mi propio plan en donde estoy explicando cómo va a llegar la plata y cómo se va a ejecutar”, afirmó.

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