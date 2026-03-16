Alfredo Solares apuesta por salud, educación y drenaje urbano en su propuesta municipal

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la alianza Patria Unidos, Alfredo Solares, presentó este domingo sus principales propuestas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco del proceso rumbo a las Elecciones Subnacionales de Bolivia 2026.

Durante su intervención, el postulante sostuvo que el municipio atraviesa una situación crítica en áreas como salud, educación y obras públicas. “Estamos pasando una de las peores crisis en el municipio de Santa Cruz. Estamos mal en salud, educación y en obras públicas”, afirmó.

En materia de salud, Solares aseguró que los centros de atención en los barrios carecen de medicamentos y personal suficiente. Como parte de su propuesta, planteó que las postas médicas funcionen las 24 horas del día, los siete días de la semana, especialmente en los distritos más alejados de la ciudad.

Respecto a educación, el candidato cuestionó las condiciones en las que estudian algunos escolares. “Hemos visto a una mamá con una mesa y un niño con una silla plástica en el hombro yendo al colegio”, señaló. En ese sentido, propuso que, a partir de 2027, los estudiantes que se inscriban reciban una mochila con la lista completa de útiles escolares.

Solares también abordó la problemática de infraestructura urbana, particularmente los problemas de drenaje. Indicó que las lluvias provocan inundaciones en distintos sectores de la ciudad debido a la falta de alcantarillado pluvial. “Cuando llueve en Santa Cruz, en 30 minutos nos estamos ahogando”, sostuvo, al tiempo de plantear ampliar el sistema de drenaje y llevar pavimento a los barrios de los 15 distritos municipales.

En cuanto al transporte público, el candidato planteó abrir una mesa de diálogo con los transportistas para establecer nuevas reglas de funcionamiento. “Queremos sentarnos con ellos, dialogar y hacer las cosas correctas. El transporte debe ser para Santa Cruz y para los barrios, no para los políticos”, manifestó.

Solares, de 44 años, destacó además su experiencia en actividades de ayuda social durante más de una década, lo que según afirmó, le permitió conocer las necesidades de los barrios periféricos.

El debate en Santa Cruz se desarrolla en dos bloques de candidatos. En el primero participan Paola Cronembold, Soo Hyun Chung, Alfredo Solares, Angélica Sosa, Félix Oros y Manuel Saavedra. El segundo bloque está conformado por Orlando Peña, Carlos Subirana, Rosario Schamisseddine, Gary Añez, Rafael Quinteros y Federico Morón.

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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