Manfred justifica su ausencia: “el debate era para atacarme, no para proponer”

El alcalde de Cochabamba y candidato de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, se refirió a su ausencia en el debate de candidatos a la Alcaldía organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED) y aseguró que el evento no buscaba presentar propuestas, sino atacarlo políticamente.

El candidato dijo que la intención de sus adversarios era utilizar el espacio para lanzar acusaciones en su contra.

“No era presentar propuestas, era una falta de respeto a Cochabamba. Solo querían que esté presente para atacarme con falacias e insultos, hablando de corrupción. Que demuestren algo de corrupción”, afirmó.

Reyes Villa también sostuvo que el encuentro no cumplía con las condiciones de un debate real. “Sepan que ayer no hubo un debate. Debate no es solo que un candidato hable y le pregunten; debe haber réplica y dúplica”, señaló.

Por su parte, el presidente del TED de Cochabamba, Daniel Quinteros, lamentó las actitudes registradas durante el evento y anunció que la institución analizará posibles sanciones contra algunos candidatos por conductas consideradas inadecuadas.

Quinteros explicó que durante el debate se registraron alusiones personales y comportamientos que no se ajustaron a la metodología establecida. En ese sentido, indicó que se elaborará un informe para evaluar la aplicación de sanciones económicas.

Las multas podrían oscilar entre tres y cinco salarios mínimos, dependiendo de las conclusiones del análisis que realice el organismo electoral. Asimismo, el presidente del TED señaló que estos hechos reflejan la necesidad de fortalecer la cultura democrática y el respeto a las reglas establecidas en este tipo de espacios políticos.

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