Analista dice que debate en Cochabamba tuvo más ataques que propuestas

El analista político César Cabrera evaluó el reciente debate de candidatos a la Alcaldía de Cochabamba y consideró que el encuentro estuvo marcado por acusaciones y confrontaciones, dejando en segundo plano la presentación de propuestas de cara a las elecciones subnacionales.

Sostuvo que el espacio que debía servir para explicar los planes de gobierno terminó convertido en un escenario de ataques entre postulantes.

“Antes que un debate para conocer las propuestas, hemos sido espectadores de ver qué es lo que le va a decir uno al otro, dañando su imagen con acusaciones y contraacusaciones”, señaló.

El analista explicó que el formato del debate, con intervenciones breves, también dificulta que los candidatos desarrollen con claridad sus planteamientos.

Sin embargo, remarcó que varios ofrecimientos realizados durante el encuentro estarían fuera de las competencias de un gobierno municipal, como la gestión directa de créditos para ciudadanos.

Respecto a la ausencia del candidato de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, el analista consideró que podría tratarse de una estrategia política para evitar dar mayor visibilidad a sus rivales, especialmente si algunas encuestas lo ubican como favorito.

No obstante, Cabrera advirtió que esta decisión también podría ser interpretada por la ciudadanía como una falta de respeto al electorado o como una actitud de soberbia.

“Nadie puede asegurarse ganador antes de las elecciones y una estrategia puede resultar contraproducente”, afirmó.

El analista también criticó el intento de algunos candidatos de abandonar el debate, señalando que ese tipo de acciones resta credibilidad al proceso y deja una imagen negativa ante la población.

Finalmente, observó que la mayoría de los postulantes no explicó de manera clara cómo financiarán sus propuestas, en un contexto de reducción de recursos económicos para los gobiernos subnacionales.

A su juicio, los candidatos presentaron “buenas intenciones”, pero sin detallar de dónde obtendrán los recursos para concretarlas.





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