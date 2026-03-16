La FEXCO Fest 2026 ya tiene cartelera: estos son los artistas confirmados

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó oficialmente la grilla de artistas que formarán parte de FEXCO Fest 2026, el evento musical que acompañará la nueva edición de la feria en el Recinto Ferial de Alalay.

Durante el acto de lanzamiento, la autoridad destacó que el festival busca consolidar a la FEXCO como una plataforma que impulsa la economía regional a través de alianzas público-privadas entre el municipio y el sector empresarial.

Artistas confirmados para la FEXCO Fest 2026

El festival contará con la participación de artistas nacionales e internacionales en distintas jornadas:

24 de abril

La Joaqui

Jarana

25 de abril

18 Kilates

Gran Matador

30 de abril

Kapo

H1

1 de mayo

Los Kjarkas

Waliki

2 de mayo

PK Dos

Histeria

Cochabamba apuesta por grandes espectáculos

Según explicó Manfred Reyes Villa, el objetivo es posicionar a Cochabamba como un punto de referencia para espectáculos internacionales, fortaleciendo el turismo, el comercio y el movimiento económico durante la feria.

El lanzamiento también sirvió para destacar el proceso de modernización que atraviesa el recinto ferial gracias al modelo de alianza público-privada impulsado por la Alcaldía y el sector empresarial.

Entre las mejoras realizadas en las últimas gestiones figuran el mejoramiento del portón principal, la renovación de baterías de baños, la implementación de una nueva plaza de comidas y mejoras en infraestructura y servicios para expositores y visitantes.

Un nuevo espacio para grandes eventos

Durante el anuncio también se confirmó que este año se entregará el FEXCO Arena, un moderno auditorio que será el centro de conferencias más grande de Bolivia.

La nueva infraestructura permitirá albergar conciertos, congresos internacionales y eventos de gran magnitud, consolidando a Cochabamba como un polo estratégico para ferias, espectáculos y encuentros empresariales.

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