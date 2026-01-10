¡Emergencia en las rutas! Bloqueos impiden el paso de ambulancias y personal médico

Bolivia vive este sábado otra jornada marcada por conflictos sociales y bloqueos en distintas carreteras del país, en rechazo al Decreto Supremo 5503. Esta situación está afectando de forma directa la atención médica de emergencia.

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, denunció que en varios puntos de bloqueo no se está permitiendo el paso de ambulancias ni el traslado de medicamentos.

La autoridad informó que médicos no pudieron recoger a pacientes que se encontraban atrapados en los bloqueos, especialmente en la zona de Senkata, donde, según el reporte, existen puntos de bloqueo cada kilómetro.

Flores explicó que, pese a que el personal médico intentó dialogar, los bloqueadores no dejaron pasar a las ambulancias por sospechas de que en los vehículos se trasladaban agentes de la DEA o sustancias controladas. Además, se reportó que en algunos puntos las personas consumían bebidas alcohólicas.

En el centro de salud de Ajoya se informó que varios pacientes alojados en el Gran Poder Hotel, en la zona de El Tolar, habían dos personas que necesitaban ser atendidas. Dos ambulancias intentaron llegar al lugar, pero los comunarios no permitieron el traslado, pese a que había pacientes con enfermedades de base y una mujer embarazada con amenaza de aborto.

La ministra también señaló que, cerca del municipio de Ayo Ayo, las ambulancias lograron recoger a algunos pacientes, pero luego no se les permitió continuar hacia El Tolar. Cuando el personal de salud intentó dialogar, fue agredido y tuvo que resguardarse dentro de las ambulancias.

Según el reporte, los comunarios exigieron que el personal y los pacientes bajen de los vehículos y llegaron a amenazar a las doctoras. Además, se les pidió gasolina, dinero y hojas de coca a cambio de dejarlos pasar.

El personal de salud tomó rutas alternas y logró llegar a Viacha, donde solicitó resguardo de la UTOP para trasladar a pacientes hasta el aeropuerto, ya que se trataba de turistas internacionales.

Finalmente, la ministra informó sobre otro caso registrado en Confital, donde una madre y su hijo, provenientes de Santa Cruz, quedaron atrapados. El niño presentaba un cuadro grave con baja saturación de oxígeno. La ambulancia del Ministerio de Salud no pudo ingresar por los bloqueos y se tuvo que pedir apoyo de la Unidad de Bomberos de la Policía Nacional. Ambos fueron trasladados de madrugada a un hospital de tercer nivel en Oruro, donde el menor permanece delicado y a la espera de más estudios.

La ministra reiteró su preocupación por estas situaciones y pidió que se permita el paso de ambulancias para no poner en riesgo la vida de los pacientes.

Mira la programación en Red Uno Play