Gobierno ratifica apertura total al diálogo pese al rechazo de la COB

El Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reafirmó este viernes que la administración del presidente Rodrigo Paz mantiene una política de puertas abiertas hacia la Central Obrera Boliviana (COB). Esta postura busca reactivar los canales de comunicación tras el reciente estancamiento en las negociaciones por el Decreto Supremo 5503.

El Ejecutivo enfatizó que el entendimiento mutuo es la única vía democrática para resolver la crisis actual y beneficiar al país. Bajo esta premisa, la autoridad aseguró que la voluntad política de dialogar permanecerá vigente sin importar las dificultades en la mesa de negociación.

Durante las reuniones sostenidas, el Gobierno se mostró dispuesto a corregir los artículos observados para evitar cualquier susceptibilidad o mala interpretación por parte de los trabajadores. A pesar de este gesto de flexibilidad, la dirigencia de la COB retomó una postura intransigente al exigir exclusivamente la abrogación total de la norma.

Es importante destacar que la Sala Constitucional ya ha declarado la plena constitucionalidad del Decreto Supremo 5503 en todas sus partes. No obstante, el ministro Lupo aclaró que el respaldo legal no impide que el Gobierno siga abierto a discutir ajustes específicos que favorezcan la paz social.

El Ejecutivo considera que la estabilidad del país es una condición absolutamente necesaria para encarar el futuro de Bolivia con éxito. Por ello, se hace un llamado a la reflexión para que los sectores sociales retomen la senda del consenso y abandonen las posturas de "todo o nada".

