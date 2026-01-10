Sectores productivos afirman que bloqueos de la COB amenazan la seguridad alimentaria de Bolivia

De acuerdo a sectores productivos, Bolivia enfrenta un escenario crítico de inicio de desabastecimiento debido a los bloqueos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) en las principales rutas del país. La interrupción del tránsito está provocando un impacto económico devastador que oscila entre los 150 y 200 millones de dólares en pérdidas por jornada.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), manifestó que el sector agropecuario ya conoce esta "Bolivia de la incertidumbre" que castiga directamente a la canasta familiar. El ejecutivo advirtió que no se puede cortar el suministro nacional, señalando que cada día se movilizan 700 toneladas de pollo y 2,5 millones de huevos que hoy están en riesgo.

La situación en las carreteras es alarmante, con reportes de más de 100 camiones varados solo en Cochabamba y enfrentamientos registrados en zonas como Guarayos. Según Frerking, estos bloqueos deben extinguirse de inmediato para que el país retome el camino de la paz y la tranquilidad.

Por su parte, Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), lamentó que el país comience una nueva gestión detenido cuando debería estar avanzando hacia la inversión. Morales destacó que detrás de cada carretera cerrada existen empleos en riesgo y productos alimenticios que ya han comenzado a escasear en ciudades como La Paz.

La industria nacional reporta una afectación de 60 millones de dólares diarios, sumándose a las pérdidas del sector exportador que alcanzan los 10 millones de dólares. Morales enfatizó que estas medidas irradian una pésima imagen al exterior, ahuyentando la posibilidad de atraer capitales extranjeros y generar fuentes laborales.

El panorama se agrava con las pérdidas del sector avícola, estimadas en 2,1 millones de dólares, y el golpe al turismo que pierde hasta 10 millones diarios. “La sociedad boliviana termina pagando los costos de una crisis logística que eleva los precios de los productos básicos y paraliza el desarrollo nacional”, finaliza.

Mira la programación en Red Uno Play