Los productores de la localidad de Los Negros en Santa Cruz, ratificaron que instalarán un punto de bloqueo en el ingreso principal al puente de la zona a partir de la medianoche de este sábado. Mediante un video en redes sociales, los dirigentes del sector exigieron la abrogación total del Decreto Supremo 5503 y pidieron a los conductores tomar precauciones ante el inminente cierre de la vía.

Esta movilización interrumpirá la antigua carretera que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, sumando un nuevo punto de conflicto en la zona de los Valles. Actualmente la ruta permanece expedita, pero los movilizados ya se concentran para ejecutar la medida de presión que aislará estratégicamente a la región.

Por su parte, un fuerte contingente policial se encuentra desplazado en el municipio de Samaipata, ubicado a solo 40 minutos del epicentro del conflicto. Las autoridades del orden evalúan si recibirán instrucciones para avanzar hacia Los Negros o si se mantendrán en vigilia ante el inicio de la intervención vial.

