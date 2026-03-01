Encuentran restos humanos en cercanías del accidente aéreo

Vecinos del sector donde se registró la caída de la aeronave denunciaron el hallazgo de presuntos restos humanos en inmediaciones del área del siniestro. El reporte fue realizado mientras un grupo de personas permanecía en el lugar tras la tragedia aérea que conmocionó al país.

Uno de los vecinos relató que el hallazgo se produjo durante la mañana, cuando varios habitantes comenzaron a recorrer la zona

“Esta mañana he venido con un vecino más y otros vecinos, como ahorita nos ve amontonados. Hay un ojo, dicen. Y ahí vamos viendo cráneo, un pedazo por allá y un pedazo de la piel, yo creo que debe ser de la cara, y un pedazo del cuero cabelludo”, declaró en contacto con Red Uno.

El mismo vecino aseguró que, ante la falta de intervención inmediata, decidió actuar por cuenta propia. “Yo me he ido a mi casa a querer hacer una cajita para poderlo enterrar, porque no hacía nada la Policía, pasaban por aquí”, afirmó.

Al retornar al lugar, encontró que otras personas habían dejado ofrendas junto a los restos. “Habían dejado coquitas, pancitos, golosinas, billetes y monedas. Y había un grupo de unos tres jóvenes que querían enterrar el dinero y los restos”, sostuvo.

Según explicó, los vecinos acordaron organizarse para darles sepultura digna. “Entre todos hemos decidido agarrar un albañil para hacer un nicho con el dinero que han dejado. Lo demás se va a donar al Hospital del Norte, porque debe haber familiares que han sufrido este accidente”, manifestó.

En el sitio se encendieron velas y se colocaron flores, mientras los vecinos aguardaban formalizar la construcción de una pequeña tumba. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo hallazgo ni han confirmado si los restos corresponden a víctimas del accidente aéreo.

