La televisión pública iraní confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí

La televisión pública iraní confirmó la mañana de este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

El anuncio oficial se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara previamente sobre el fallecimiento del líder iraní en el marco de la ofensiva militar.

Jameneí ejercía como guía supremo desde 1989 y era la máxima autoridad política y religiosa del país. Su muerte ocurre en medio de una escalada bélica que incluyó ataques a instalaciones estratégicas en territorio iraní.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han detallado las circunstancias específicas del deceso ni el balance final de víctimas derivado de los bombardeos.

La confirmación marca un punto crítico en la crisis regional y abre un escenario de incertidumbre política dentro de Irán y en Medio Oriente.

