El "CEO" del terror: Las libretas que revelan cuánto paga el Cártel Jalisco por asesinar, vigilar y sobornar

Mientras el mundo observa las cifras macroeconómicas de México, una contabilidad paralela se escribe a mano en libretas escolares y hojas de Excel dentro de cabañas ocultas en la selva. Tras la caída del capo más buscado, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", salieron a la luz los registros financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando los costos reales de mantener el imperio del narcotráfico más poderoso de la región.

La "narconómina" no solo detalla el precio de la violencia, sino que demuestra que el cártel opera bajo una estructura empresarial rígida, donde cada "empleado" tiene un rango, un alias y un salario asignado según el riesgo de su labor, según publica El Universal.

La pirámide salarial del crimen

En el escalafón más bajo se encuentran los "halcones" (vigilantes informantes), quienes perciben entre 175 y 230 dólares mensuales (aproximadamente 3,500 a 4,000 pesos mexicanos), según el documento publicado por El Universal. Un peldaño más arriba están los "muchachos de choque" o pistoleros, con sueldos que rondan los 230 dólares semanales, mientras que los "comandantes" pueden ganar hasta 400 dólares a la semana.

Sin embargo, los gastos más fuertes de la organización no están en su base operativa, sino en su logística y "prestaciones":

Bonos de producción: Se registraron pagos llamados "bono empaque" para grupos de 15 mujeres, con un costo de casi 900 dólares por grupo.

Servicios generales: Desde facturas de 1,000 dólares por neumáticos para patrullas clonadas hasta 1,000 cortes de cabello para sus tropas por cerca de mil dólares.

Gastos personales y lujos: El Mencho destinaba hasta 3,000 dólares solo en flores para San Judas Tadeo, su santo de devoción.

La "narconómina" de "El Mencho": esto ganaban miembros del CJNG. Imagen: El Universal.

Un Estado dentro del Estado

Lo más alarmante de los documentos es la infiltración institucional. Las listas detallan pagos directos a diversas corporaciones de seguridad. En el municipio de Tapalpa, por ejemplo, el cártel pagaba a la policía local unos 8,000 dólares mensuales, lo que representa el 20% de la nómina oficial que el ayuntamiento paga legalmente a sus agentes.

La corrupción no es solo local. Los registros mencionan sobornos a la Fiscalía General de la República (PGR/FGR) y pagos masivos a la Guardia Nacional (GN) que alcanzan los 38,000 dólares en una sola zona. Bajo nombres clave como "Lic. Wuera" o "Judas", el cártel compraba el silencio y la cooperación de funcionarios de alto rango.

El balance del terror

Tan solo en diciembre de 2025, el CJNG generó ingresos por más de 500,000 dólares únicamente por la venta de drogas (metanfetamina, fentanilo, cocaína) y el control de máquinas tragamonedas en una sola localidad. A nivel global de sus operaciones, las libretas registran envíos de hasta 2 millones de dólares en efectivo bajo conceptos como "regalos".

Estos documentos confirman que el narcotráfico en México ha dejado de ser una simple actividad ilegal para convertirse en un sistema económico que subvenciona servicios médicos para la población ("apoyo médico La Pintada"), organiza fiestas patronales y financia la seguridad pública, suplantando las funciones del Estado en las regiones bajo su control.

