Sentencian a 30 años de cárcel al albañil que mató a su vecino en Pacata y atacó a dos mujeres

En una audiencia de medidas cautelares que concluyó con la pena máxima permitida por la legislación boliviana, la justicia dictaminó 30 años de reclusión en el penal de máxima seguridad de El Abra para el culpable del asesinato de Waldo Medina Llanos (30), un hecho de sangre que conmocionó a la zona de Pacata, en la ciudad de Cochabamba. Al abandonar el juzgado, el ahora sentenciado guardó absoluto silencio ante el asedio de los medios de comunicación.

La investigación presentada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reveló un nivel de frialdad y planificación que desbarató la defensa del acusado, quien inicialmente alegó haber estado bajo los efectos del alcohol. El hombre, quien trabajaba como albañil y plomero para la familia, aprovechó la confianza de sus vecinos para ingresar al domicilio. Sin embargo, la policía secuestró en su mochila un "kit de asalto" que incluía un revólver calibre .38, pasamontañas, gas pimienta y manillas plásticas para inmovilizar a sus víctimas.

El reporte oficial detalla que el móvil del crimen fue estrictamente económico, ya que el agresor conocía los movimientos bancarios de la familia y pretendía robar dinero para cubrir deudas personales. Durante el atraco, el albañil atacó primero a la madre de Waldo, una mujer de 57 años, disparándole a la altura del pecho. Al escuchar los gritos de auxilio, Waldo acudió en defensa de su progenitora, momento en el cual el delincuente le disparó en dos ocasiones: una en el tórax y otra en el cráneo, provocándole una muerte instantánea.

Tras el asesinato, el sujeto redujo y maniató a la hija menor de la familia, de tan solo 18 años, antes de ser interceptado gracias a la rápida alerta de los vecinos y la intervención policial. El Cnl. Rolando Vera, director de la FELCC, calificó el hecho como un abuso de confianza extremo, señalando que el autor actuó con total conocimiento del interior de la vivienda para ejecutar su plan.

Con esta sentencia, el caso queda cerrado en la vía judicial primaria, otorgando un cierre legal a la familia Medina Llanos, mientras la comunidad de Pacata aún procesa la tragedia de un crimen planificado por alguien que formaba parte del entorno laboral cotidiano de las víctimas.

