El hombre detrás del poder en Irán: ¿Quién fue Ali Jameneí y qué se conoce sobre su muerte?

Ali Jameneí fue el líder supremo de Irán desde 1989 y la máxima autoridad política y religiosa de la república islámica durante casi 37 años. Su figura marcó la política interna del país y su relación con Occidente.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Jameneí murió en bombardeos conjuntos ejecutados por fuerzas estadounidenses e israelíes. Según esa versión, los ataques también dejaron alrededor de 200 iraníes fallecidos.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la muerte del líder supremo.

El poder detrás del Estado iraní

Jameneí asumió el cargo tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeiní el 4 de junio de 1989. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ejerció control sobre el aparato militar y tuvo influencia directa en el Poder Judicial y el Parlamento.

Nacido en 1939 en Mashad, participó en el movimiento opositor al Sha Reza Pahlevi y fue detenido en varias ocasiones antes de la Revolución Islámica de 1979. Tras el triunfo revolucionario, ocupó cargos estratégicos hasta consolidarse como sucesor de Jomeiní.

Tensiones y escenario previo

En los últimos años, su liderazgo estuvo marcado por sanciones internacionales, protestas internas y la escalada regional vinculada al programa nuclear iraní.

En junio de 2025, Israel lanzó bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes y altos mandos militares. Días después, Estados Unidos atacó por primera vez plantas nucleares en Isfahán, Natanz y Fordo, en una acción que elevó la tensión en Medio Oriente.

En ese contexto, y ante temores de un atentado o desplazamiento del poder, Jameneí habría designado a figuras políticas como posibles administradores del país.

La situación permanece en desarrollo y a la espera de una confirmación oficial por parte de Teherán.

Mira la programación en Red Uno Play