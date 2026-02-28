BCB publica lista de billetes de la Serie B sin valor legal tras accidente aéreo

El Banco Central de Bolivia anunció este sábado que ha concluido la verificación técnica de los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B de la Nueva Familia de Billetes de Boliviano, que fueron parte del cargamento transportado en el avión militar que se accidentó el pasado viernes en El Alto.

Tras el siniestro, el ente emisor suspendió temporalmente la validez legal de todos estos billetes como medida preventiva para evitar la eventual circulación de piezas susceptibles de haber sido sustraídas del lugar del accidente.

Billetes sin valor legal: ¿qué números de serie están afectados?

Según el comunicado oficial (Comunicado de Prensa CP 09/2026), el BCB ha identificado con precisión la numeración exacta de los billetes que formaban parte del lote accidentado. Estos números de serie corresponden exclusivamente a las piezas que estaban siendo trasladadas y no entraron en circulación legal.

Los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B recuperados y verificados no tendrán validez legal si corresponden a las numeraciones identificadas en el lote accidentado.

Los billetes legalmente emitidos y que no formen parte de ese lote específico mantendrán su validez y podrán circular con normalidad a partir del lunes 2 de marzo de 2026, cuando se restablece la plena validez de la Serie B.

El Banco Central subrayó que la medida de invalidez temporal fue una acción excepcional adoptada en un contexto extraordinario y orientada a proteger al público y preservar la integridad del sistema monetario nacional.

