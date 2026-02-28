Ministerio de Defensa confirma recuperación de la caja negra del Hércules siniestrado

El Ministerio de Defensa informó este sábado 28 de febrero la recuperación del Cockpit Voice Recorder (CVR) —conocido como caja negra— de la aeronave militar Hércules C-130H, matrícula FAB-81, que se accidentó en El Alto.

Según el comunicado oficial, el dispositivo registra de manera continua las conversaciones de la tripulación, así como sonidos y alertas generadas en la cabina de mando durante el vuelo. Esta información permitirá reconstruir los últimos 30 minutos de la operación aérea.

La entidad señaló que el equipo será sometido a un peritaje especializado en un laboratorio certificado, donde se procederá a la extracción segura de la memoria protegida y a la descarga de los datos mediante software técnico.

De acuerdo con Defensa, el análisis e interpretación de la información podrían tomar desde varias semanas hasta más de un año, dependiendo de la complejidad de la investigación.

El Ministerio también precisó que el dispositivo registró su última inspección técnica el 21 de agosto de 2025 y que se encontraba vigente conforme a la normativa aplicable.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, y aseguró que continuará informando conforme avancen las investigaciones oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play