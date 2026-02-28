TEMAS DE HOY:
Nacional

Suspensión temporal de billetes Serie B: lo que debes saber

La medida preventiva alcanza únicamente a determinados cortes de la Serie B y se aplicará por un plazo de 48 horas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/02/2026 17:42

Bolivia

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció la inhabilitación temporal por 48 horas de los billetes de la Serie B en las denominaciones de 10, 20 y 50 bolivianos, tras el accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

La medida es de carácter preventivo y busca permitir la publicación del listado oficial de los números de serie de los billetes sustraídos para facilitar su identificación.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aclaró que la disposición alcanza únicamente a esos cortes específicos y no afecta al resto del circulante.

“Todos los demás billetes, tanto de la Serie A como los de 100 y 200 bolivianos de la Serie B, tienen plena validez legal”, precisó la autoridad, descartando cualquier afectación general al sistema monetario.

Durante el periodo de suspensión, los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B no deben utilizarse en transacciones. Sin embargo, el Gobierno reiteró que una vez cumplidas las 48 horas se rehabilitará oficialmente su circulación y continuarán teniendo plena validez.

Ante la circulación de información falsa en redes sociales, Espinoza hizo un llamado a la calma y pidió a la población no dejarse llevar por rumores. La autoridad instó a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales y a actuar con responsabilidad mientras se cumple la medida preventiva.

