En medio del dolor, velan en Cochabamba a tripulante víctima del accidente aéreo

Cochabamba vive momentos de profundo dolor tras la llegada de los restos del suboficial mayor Jaime Luis Morales Huanca, uno de los 22 fallecidos en la tragedia aérea que enlutó al país.

El cuerpo del uniformado arribó la tarde de este sábado a la base aérea militar ubicada en la zona sur de la ciudad y posteriormente fue trasladado a una funeraria, donde será velado.

Morales Huanca era parte de la tripulación de la aeronave siniestrada en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El accidente ocurrió cerca de las 18:20 de la pasada jornada y dejó 22 víctimas fatales, además de varios heridos.

Familiares, amigos y camaradas expresaron su consternación por la repentina partida del suboficial, quien era el principal sustento de su hogar. Deja en la orfandad a dos menores de edad y a su esposa, quienes hoy enfrentan un profundo dolor.

