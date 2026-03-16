La Policía exhibe 300 celulares incautados en el 'Barrio Chino': revisa si el tuyo está en la lista

ras el operativo realizado la semana pasada en el Barrio Chino de Cochabamba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) comenzó a exhibir públicamente una lista con los modelos y números de serie de 300 teléfonos celulares recuperados, con la esperanza de que sus verdaderos dueños puedan identificarlos.

Las autoridades invitan a todas las personas que hayan sido víctimas de robo o pérdida de su celular a acercarse a las oficinas de la FELCC de Cochabamba para revisar las listas publicadas y verificar si su equipo se encuentra entre los dispositivos secuestrados.

“Desde el día de hoy se está procediendo a la publicación de listas de todos los equipos que han sido secuestrados en el barrio chino la anterior semana. Todas las personas que han sido víctimas de robo pueden pasar por estas dependencias para verificar si su equipo se encuentra registrado”, informó el director de la unidad policial, coronel Rolando Vera.

Ciudadanos buscan recuperar sus celulares

Desde tempranas horas de este lunes, decenas de ciudadanos llegaron hasta las dependencias policiales con la esperanza de encontrar sus dispositivos entre el lote recuperado, que incluye celulares de gama media y alta que presuntamente eran comercializados en puestos de venta ilegal.

Trabajo técnico para identificar a los dueños

La División de Propiedades de la Policía realiza además un trabajo técnico para identificar los equipos, recuperando información como correos electrónicos asociados, números de serie y características de los dispositivos.

Por ello, las autoridades reiteran el llamado a la población:

si fuiste víctima de robo de celular en los últimos meses, vale la pena revisar la lista, ya que tu equipo podría estar entre los 300 dispositivos recuperados en el operativo policial.

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