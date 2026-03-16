El popular servicio de mensajería WhatsApp comienza la semana con una novedad que podría cambiar la forma en la que los usuarios se comunican: los “chats de invitados” o guest chats.

La función —desarrollada por Meta— fue detectada en versiones de prueba del mensajero y ya empieza a desplegarse en Android, iOS y la versión web de la plataforma.

Qué son los chats de invitados

En términos simples, los chats de invitados permiten hablar con personas que no tienen una cuenta en WhatsApp.

Hasta ahora, cuando un usuario intentaba enviar un mensaje a un número que no estaba registrado en la aplicación, la conversación simplemente no era posible. Con esta nueva herramienta, ese problema podría desaparecer.

Según el sitio especializado WABetaInfo, la función busca ofrecer una forma sencilla de iniciar conversaciones con nuevos usuarios, incluso si aún no descargaron la aplicación.

Cómo funcionan

El sistema es simple.

Cuando un usuario quiere iniciar una conversación con alguien que no tiene WhatsApp, puede enviar un enlace de invitación.

Ese link se abre en un navegador web, tanto desde el celular como desde una computadora, permitiendo que la persona participe en la conversación sin necesidad de instalar la aplicación.

Para crear la invitación, el usuario debe:

Ir a la opción “Invitar a un amigo” dentro de WhatsApp. Generar el enlace de conversación. Enviarlo por SMS, correo electrónico o cualquier otra app de mensajería.

Cuando el destinatario abre el enlace, tiene dos opciones: descargar WhatsApp o continuar como invitado.

Seguridad y privacidad

Incluso cuando la conversación se realiza como invitado, se mantiene el cifrado de extremo a extremo, una de las principales características de seguridad del servicio.

El sistema crea un identificador único temporal, y la persona solo debe ingresar un nombre para comenzar a chatear. En la conversación aparecerá identificado como “invitado”.

Chats temporales y con funciones limitadas

Los chats de invitados no tendrán todas las herramientas habituales de WhatsApp.

Entre las limitaciones confirmadas están:

No se pueden usar grupos

No se pueden enviar stickers ni mensajes de voz

No se pueden realizar llamadas o videollamadas

No se pueden adjuntar fotos, videos, documentos ni GIF

Además, estas conversaciones son temporales: si pasan 10 días sin actividad, el chat se elimina automáticamente.

Cuándo llegará la función

Por ahora, los chats de invitados fueron detectados en versiones beta de WhatsApp para Android, iOS y Web.

Como ocurre con muchas funciones en desarrollo, es probable que el lanzamiento global ocurra después del periodo de pruebas, aunque Meta aún no anunció una fecha oficial de despliegue.

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