¿Cómo afecta la luz del celular a tu cerebro antes de dormir? Esto dice una experta

El uso del celular hasta altas horas de la noche no solo interfiere con la calidad del sueño, sino que también impacta en el ritmo cardíaco y reduce la concentración diaria. Dormir muchas horas no siempre equivale a descansar correctamente, advierten especialistas.

Para profundizar en este tema, la psicóloga Laida Menacho explicó cómo la tecnología y el contenido digital afectan el descanso y cómo se puede mejorar la higiene del sueño.

“El cerebro está configurado para buscar la luz. El celular, con su luz azul, mantiene el sistema de alerta activado”, señaló Menacho. La especialista explicó que este estímulo provoca que el cerebro se mantenga activo incluso cuando el cuerpo está cansado, generando dependencia y dificultad para soltar el dispositivo.

La psicóloga indicó que esta dependencia también está relacionada con la dopamina, neurotransmisor que produce sensación de satisfacción: “Evidentemente te va a costar mucho más soltarlo, pero se trata de un hábito, y así como se creó, también se puede quitar”.

Menacho enumeró los efectos más relevantes del uso del celular antes de dormir:

Sobrexcitación mental. Sueño menos profundo y reparador. Menor producción de melatonina, hormona esencial para el sueño. Activación del cerebro al despertar.

Además, la especialista alertó sobre el impacto emocional de los contenidos digitales: “Estás en la red social y te puedes generar pensamientos, ideas o sentimientos que van a mantener esa activación. Tu cerebro ya está activado por la luz, pero también por el contenido que viste al final del día”.

Para evitar estos efectos negativos, Menacho recomienda dejar el celular fuera de la cama, en un lugar alejado, al menos 60 minutos antes de dormir, sugiriendo incluso crear un pequeño “altar” donde se coloque el dispositivo para no tocarlo.

“Lo más saludable es dejar el celular lejos para evitar tocarlo y despertar con un sueño reparador, lo que nos permite tener un día completo y sentirnos bien”, concluyó la especialista.

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