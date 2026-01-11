El Carnaval 2026 inicia su viaje en el tiempo: La ACCC celebra el éxito de la primera 'preca' colonial

Bajo la temática "Carnaval en el Tiempo", Santa Cruz de la Sierra vivió este sábado su primera precarnavalera, dedicada a la "Época Colonial". El evento, que marcó el inicio de las celebraciones oficiales, fue calificado como un éxito rotundo por la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), destacando la puntualidad y el masivo apoyo popular.

En medio de la algarabía, Fernando Guzmán, gerente general de la ACCC, reflexionó sobre el rol social de la fiesta grande. "Muchos dicen que no es momento de carnaval por lo que estamos atravesando, pero nosotros necesitamos un respiro a los problemas. Trabajamos para dar diversión y alegrar a las familias", afirmó Guzmán, subrayando que la alegría de los niños y el público es el mejor premio tras un trabajo arduo liderado por el presidente de la institución, Gustavo Gil Aponte.

Lo que el público disfruta en unas horas es el resultado de un proyecto que se gestiona durante medio año. Guzmán enfatizó que el Carnaval no es una improvisación, sino un esfuerzo coordinado de seis meses que involucra a múltiples actores, como el trabajo conjunto con el Comando de la Policía, Seguridad Ciudadana y la Alcaldía Municipal, el enfoque en que "el Carnaval es Cultura", el compromiso de los comparseros y el "punto alto" marcado por los coronadores Testarudos junto a la reina Camila I.

Con 41 años de vida institucional, la ACCC busca profesionalizar cada vez más el espectáculo, cumpliendo horarios y estándares de transmisión, en este caso apoyados por la Red Uno.

"El público cruceño será el que tenga el dictamen final de esta primera precarnavalera", concluyó Guzmán, mientras la capital oriental se prepara para las siguientes tres fechas que continuarán recorriendo la historia y las tradiciones de la región.

