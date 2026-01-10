'Tierra Nuestra' te muestra la magia del campo en Rurrenabaque

Aire libre, vegetación y una vista impresionante, así es la bella tierra de Rurrenabaque, una ciudad turística que se encuentra en el departamento del Beni y que se convierte en la entrada a los bosques tropicales y las pampas del norte de Bolivia.

Porque vivir en el campo es aprehender que la vida no necesita relojes y, entre pasturas, caballos y las sonrisas sinceras de sus pobladores, el tiempo se rinde ante la sencillez de la vida rural.

El turismo campestre se lo puede realizar en la Quinta Mitata, ubicada a solamente 5 kilómetros de la zona central de Rurrenabaque, un lugar maravilloso, rodeado de naturaleza, donde se puede disfrutar de la tradicional ambrosía a tempranas horas de la mañana.

Montar a caballo, compartir con los diferentes animales y muchas actividades más también se pueden realizar en este pedazo de cielo.

En la Quinta Mitata, los visitantes no solo se olvidarán del estrés de la ciudad, sino que vivirán la experiencia de realizar las labores del campo como la ordeña de vacas.

Para quienes buscan la adrenalina y el vértigo, la mejor opción es el Mirador de la Cruz, donde se puede observar, apreciar todo el paisaje del municipio de Rurrenabaque.

Senderos, selva y aventura, todo lo podrás encontrar en Rurrenabaque.

