 "¿Qué voy a hacer sin mi compañerita?": Entre llanto y pedidos de justicia, La Guardia le da el último adiós a Yuvinka

El horrendo crimen de la Yuvinka Cegarra ha dejado consternada a toda la población cruceña, en especial a los pobladores de La Guardia, que entre gritos y llanto piden justicia para la pequeña niña de tan solo 8 años que perdió la vida después de que fue raptada, abusada y asfixiada por su asesino.

El cuerpo de Yuvinka fue encontrado la noche del viernes y, luego de realizarle los exámenes forenses, fue entregada este sábado a sus familiares para darle una cristiana sepultura.

Debido al estado avanzado de descomposición en que se encontraba el cuerpo de la menor, la familia decidió sepultarla de forma inmediata.

Los gritos de dolor de sus padres y de sus compañeritas desgarraban el corazón de los vecinos de Yuvinka que la acompañaron hasta su última morada.

“Yuvinka era competitiva, alegre y demostraba un alto rendimiento. Ella era visionaria, era contenta, era feliz, era muy solidaria, era llena de esperanza; un angelito al cual nos ha quitado y nos rompe el corazón”, dijo totalmente consternado el representante de una fundación a la cual pertenecía la pequeña.

“Ella era mi compañerita, ¿qué voy a hacer ahora?”, decían las amigas de Yuvinka, quienes no podían encontrar el consuelo al despedir a su compañera.

Las investigaciones para dar con el o los asesinos de Yuvinka continúan. Los familiares piden justicia para la niña de 8 años.

Mira la programación en Red Uno Play