Exministro Édgar Montaño se acoge al silencio y espera audiencia cautelar

El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se acogió a su derecho constitucional al silencio durante su declaración informativa, en el marco de una investigación por un presunto daño económico al Estado de 2,49 millones de dólares.

El fiscal Omar Yujra confirmó que Montaño es investigado por tres delitos: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y daño económico, dentro de un proceso que también involucra a otras exautoridades.

Según informó este viernes el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, el caso está relacionado con la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz, obra ejecutada durante la gestión de Montaño como titular de Obras Públicas.

El exfuncionario del gobierno del expresidente Luis Arce fue aprehendido la tarde del viernes en la ciudad de Santa Cruz por efectivos policiales. Posteriormente, fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru y conducido a la ciudad de La Paz.

A las 01:40 de la madrugada de este sábado, Montaño fue ingresado a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece a la espera de su audiencia cautelar, en la que un juez definirá su situación jurídica.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar si existió un daño económico al Estado en la ejecución del proyecto vial.

Mira la programación en Red Uno Play