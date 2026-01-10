Crimen planificado: analizan más de 700 metros de cámaras tras asesinato de Mauricio Aramayo

La Fiscalía Departamental de Tarija intensifica las investigaciones para identificar la ruta de escape de los sicarios que asesinaron a Mauricio Aramayo, crimen que ahora es analizado bajo la hipótesis de un presunto sicariato.

De acuerdo con las primeras indagaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían seguido a la víctima minutos antes del atentado, información obtenida tras la revisión inicial de cámaras de seguridad en la zona.

“Como Ministerio Público hemos conformado una comisión de fiscales y peritos que realizarán peritajes científicos para darnos mayores luces sobre este hecho”, informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro.

Las autoridades revisan tanto el recorrido previo al ataque como el posterior, con el objetivo de reconstruir con precisión el desplazamiento de los agresores.

“Tenemos que revisar un sinnúmero de cámaras, desde el punto de partida, que es aproximadamente a 700 metros del lugar del asesinato, hasta las cámaras posteriores al hecho para determinar el rumbo que tomaron estas personas”, explicó Mogro.

Según el Ministerio Público, el crimen habría sido cuidadosamente planificado, ya que los autores habrían tomado precauciones para ocultar su identidad.

“Creemos que quienes acabaron con la vida de este ciudadano planificaron muy bien el hecho, lo primero que hicieron fue proteger su identidad”, manifestó el fiscal.

Mogro señaló que la investigación se desarrolla de manera conjunta con la Policía y que no se descarta ninguna hipótesis.

“No podemos cerrarnos a una sola línea de investigación. Se manejan varias hipótesis y, conforme se vayan recolectando mayores elementos de prueba, iremos descartando algunas”, sostuvo.

Durante la mañana, la Fiscalía tomó declaraciones informativas a personas que se encontraban cerca del lugar del crimen. Estos testimonios serán clave para avanzar en la identificación de los responsables.

