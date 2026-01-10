“Me duele ver al país así”: bloqueos le cuestan hasta $us 60 millones diarios a Bolivia

Los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 están provocando un fuerte impacto negativo en la economía nacional. El sector industrial advierte que el país pierde entre 50 y 60 millones de dólares por día, además de generar desconfianza en inversionistas extranjeros.

Las medidas de presión afectan directamente a la producción, el transporte, el turismo y el abastecimiento de alimentos, agravando la crisis económica y poniendo en riesgo miles de empleos.

“Me duele ver a nuestro país así, detenido, cuando debería estar avanzando. No es justo comenzar un nuevo año con las carreteras bloqueadas. Bolivia no puede acostumbrarse a llegar siempre al bloqueo cada vez que hay un tema en disputa”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la Cámara de la Industria de Santa Cruz.

Desde el sector industrial coinciden en que la continuidad de los bloqueos profundiza la crisis, golpea a los productores y afecta directamente a las familias bolivianas.

“Detrás de cada carretera cerrada hay empleos en riesgo, productos que no llegan a destino y familias que terminan pagando el costo. Ya tenemos reportes desde La Paz donde comienza el desabastecimiento de algunos alimentos”, sostuvo Morales.

El representante empresarial remarcó que Bolivia debería estar enfocada en atraer nuevas inversiones, pero los conflictos sociales generan una imagen negativa hacia el exterior.

“Cada día que el país amanece bloqueado perdemos entre 50 y 60 millones de dólares. Irradiamos una pésima imagen ante el mundo y eso espanta a los inversionistas”, enfatizó.

Finalmente, el sector industrial pidió diálogo y consenso, señalando que solo así se podrá dejar atrás la crisis y reactivar la economía nacional.

