La gran batalla

¿Sueñas con cantar en grande? Esta es tu gran oportunidad de llegar a la TV

Red Uno lanza un casting virtual para descubrir nuevas voces que quieran romperla en la música y llegar a la TV nacional.

Silvia Sanchez

09/01/2026 22:45

Bolivia

Si sueñas con escenarios, micrófono en mano y millones escuchándote… este llamado es para ti.

Red Uno inicia una nueva travesía en busca de talentos, pero esta vez enfocada en quienes llevan la música en la voz y el sueño de triunfar en el canto. Si cantar es lo tuyo, esta es la oportunidad que no puedes dejar pasar.

El canal prepara un programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia, abriendo las puertas a nuevas voces listas para dar el gran salto a una carrera profesional.

La modalidad de participación es 100% virtual y muy sencilla. Solo debes grabar un video cantando la canción que mejor te represente —esa con la que sabes que puedes impresionar— y enviarlo junto a tus datos personales.

¿Cómo participar?

Graba un video cantando la canción que mejor te salga (esa con la que siempre te aplauden.

Envíalo por WhatsApp junto a tus datos personales al 78500902

No importa desde dónde estés, solo importa tu talento. Anímate, atrévete y demuestra que la próxima gran voz de Bolivia puedes ser tú.

🎶 El show que revolucionará la música en Bolivia llega por Red Uno 🎶

