¡Jurado de lujo! Ellos evaluarán las voces del 'Duelo de Voces' en La Gran Batalla

Las luces vuelven a encenderse. Los sueños regresan al escenario. Y miles de corazones latirán nuevamente al ritmo de la música.

La Gran Batalla: Duelo de Voces regresa este 2026 con una versión completamente renovada que promete emocionar, sorprender y reunir a las familias bolivianas frente al televisor.

Tras recorrer el país en audiciones y castings en busca de nuevas estrellas, la producción de Red Uno de Bolivia ajusta los últimos detalles para una temporada que apunta a marcar un antes y un después en la televisión nacional.

En esta nueva etapa, cada presentación será mucho más que una interpretación:

Será una historia. Una lucha. Un sueño puesto a prueba.

Voces que se enfrentan. Talentos que nacen. Y momentos que quedarán grabados en la memoria del público.

Ellos son los jurados

El jurado ya está confirmado… y sus nombres no pasan desapercibidos:

Tito Larenti

Reconocido creador de contenido y figura del espectáculo, con amplia experiencia en el mundo de la farándula y el entretenimiento. Su mirada crítica y conocimiento del medio prometen evaluaciones directas y sin filtros.

Alenir Echeverría

Cantante folclórica boliviana, originaria de Santa Cruz, con más de cuatro décadas de trayectoria artística. Destacada por su potente voz y su aporte a la música camba, taquiraris y chovenas, es una de las referentes del folclore nacional.

Diego Ríos

Cantante, compositor y productor argentino. Su experiencia internacional aportará una visión fresca y técnica a cada duelo vocal.

Marco Veizaga

Cantante, compositor y productor boliviano, integrante del reconocido grupo María Juana. Su trayectoria en escenarios nacionales e internacionales suma peso musical al jurado.

La cuenta regresiva ya comenzó.

No te pierdas el programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia y descubrir a las próximas grandes voces del país.

Mira la programación en Red Uno Play