El “Socio” y su último viaje: David Santalla llega a La Paz escoltado por su legendario camión

Los restos de David Santalla ya arribaron La Paz, la ciudad que fue motor de su inspiración y escenario de sus mayores éxitos. El cuerpo del maestro descendió desde El Alto, bajo una copiosa lluvia, escoltado por el camión de ‘Mi Socio’, el vehículo que simboliza el hito más grande de su trayectoria cinematográfica.

El vuelo que trasladó el féretro desde Sucre, ciudad donde el actor falleció, aterrizó en la terminal aeroportuaria minutos después de las 19:00 horas. Desde ese punto, una caravana cargada de nostalgia inició el recorrido hacia el centro de la urbe para dar inicio a los actos oficiales.

El destino final de este trayecto es el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, espacio donde Santalla brilló con su incomparable talento durante décadas. La Secretaría Municipal de Culturas instaló allí una capilla ardiente para recibir los restos del actor en el mismo escenario donde recibió sus mayores ovaciones.

El velatorio comenzará formalmente esta noche, permitiendo que el público paceño despida a uno de sus referentes culturales más queridos. Santalla falleció la tarde del sábado tras una valiente y prolongada batalla contra un complejo cuadro de cáncer que combatió hasta el último aliento.

En sus últimas horas de vida, el maestro recibió múltiples llamadas de agradecimiento por su invaluable aporte al cine y al teatro nacional. Estos gestos de cariño reafirmaron el legado de un hombre que dedicó su existencia a enriquecer la identidad boliviana a través del arte.

Bolivia despide hoy a un hijo ilustre que utilizó el humor como una herramienta maestra para cuestionar tanto al poder como a la sociedad misma. Su partida deja un vacío profundo, pero su obra permanece como un mecanismo eterno de reflexión y risas para las futuras generaciones.

Mira la programación en Red Uno Play