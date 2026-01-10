Lionel Messi volvió a romper los esquemas tras confesar en una entrevista por streaming su particular debilidad por el vino con gaseosa lima-limón. El astro mundial reveló que prefiere mezclar el tinto con una marca de gaseosa para que "pegue rápido" y sea más refrescante durante los días de calor.

Esta declaración llega como un "regalo" inesperado para una industria vitivinícola que sufrió en 2025 su peor año de ventas en décadas. Las bodegas reaccionaron rápidamente inundando las redes con memes y campañas que celebran la autenticidad del capitán argentino.

Alejandro Vigil, referente de la enología mundial, calificó al futbolista como el "nuevo sommelier embajador" por simplificar el mensaje del consumo. Para el experto, lo más importante es que Messi comunica que el vino debe disfrutarse sin reglas estrictas ni prejuicios.

Aunque los puristas sostienen que los agregados rompen el equilibrio natural de la uva, la tendencia del "tinto de verano" gana terreno. Esta costumbre, muy popular en España, utiliza el frío y el dulce para enmascarar defectos o resaltar la frescura en variedades jóvenes.

Incluso la marca de gaseosa mencionada aprovechó el impacto digital afirmando que "el mejor del mundo se refresca como quiere". Mientras tanto, las bodegas italianas que lanzaron etiquetas exclusivas del jugador observan con asombro este fenómeno que prioriza el placer sobre la técnica.

Al final del día, el mensaje del 10 es claro: el vino es una bebida noble destinada a compartir momentos y alegrar el espíritu. Más allá de las copas de cristal y las temperaturas exactas, el paladar de Messi ha dictado una nueva moda que ya es récord.

