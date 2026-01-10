TEMAS DE HOY:
COB convoca a ampliado nacional de emergencia y Gobierno reitera apertura al diálogo

En el comunicado oficial, la COB subrayó que la asistencia será puntual y obligatoria, de acuerdo con el artículo 20 de su Estatuto Orgánico, y que el encuentro evaluará la situación actual del diálogo con el Ejecutivo y definirá nuevas determinaciones orgánicas.

Charles Muñoz Flores

10/01/2026 12:54

COB convoca a ampliado de emergencia y Gobierno mantiene el diálogo. FOTO: Red Uno (archivo).
La Paz, Bolivia

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este sábado 10 de enero a un Ampliado Nacional de Emergencia, en el auditorio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en La Paz, tras considerar agotadas las vías de diálogo con el Gobierno nacional por el rechazo a la demanda de abrogación del Decreto Supremo 5503.

En el comunicado oficial, la COB subrayó que la asistencia será puntual y obligatoria, de acuerdo con el artículo 20 de su Estatuto Orgánico, y que el encuentro evaluará la situación actual del diálogo con el Ejecutivo y definirá nuevas determinaciones orgánicas.

El secretario ejecutivo de la COB, Marco Argollo, señaló que la postura del Gobierno generó malestar entre las bases sindicales.

Sin embargo, desde el Gobierno se mantiene la disposición al diálogo. Autoridades nacionales reiteraron que las puertas siguen abiertas para llegar a acuerdos que eviten la escalada de conflictos, enfatizando la importancia de la negociación y la búsqueda de soluciones consensuadas.

 

